Palermo y su apoyo a Ibarra como entrenador de Boca: “Tiene espalda por su trayectoria”

El director técnico de Platense, Martín Palermo, apoyó hoy a su ex compañero de Boca Hugo Ibarra, actual conductor del “Xeneize”, y aseguró que “tiene espalda por su trayectoria” para ocupar el banco de suplentes del elenco de La Ribera.

“Hugo es como era como jugador, no demostraba si estaba enojado o alegre. Es profesional. Fue así siempre, con esa personalidad, callado. Tiene espalda por su trayectoria y logrará ese respeto dentro del plantel. Es lo que demuestra y hoy lo sigue manteniendo”, expresó Palermo en declaraciones a TyC Sports.

Y añadió: “Hay un perfil en Boca de similitudes de conducción, de manejo con el grupo. Debe ser similar: (Diego) Cagna, el ‘Vasco’ (Rodolfo) Arruabarrena, Guillermo (Barros Schelotto, Hugo hoy, Sebastián Battaglia. El perfil nos identifica con etapas en las que Carlos (Bianchi) nos lideró”

En esa línea, insistió: “Él y el ‘Coco’ (Alfio) Basile marcaron un estilo, una tendencia de protagonismo y liderazgo. La mayoría fueron campeones. Eso identifica. Es el perfil de entrenador que tiene Boca, no hay que buscarle lo sofisticado”.

Por otra parte, el “Titán” se refirió a la negativa del mediocampista Esteban Rolón para sumarse a Platense como refuerzo pese al interés del “Calamar”.

“Hablé y me dijo que no, que la posibilidad era la de Newell’s. Es bueno saberlo por parte de un jugador. Cuando un jugador me demuestra eso, soy el primero en decirle gracias. No contamos con vos y no te vamos a obligar a ir a un lugar donde no querés estar”, cerró Palermo.

