Pampita rompió el silencio tras la entrevista de la China Suárez

El pasado lunes fue emitida la esperada entrevista que Alejandro Fantino le hizo a la China Suárez por la plataforma Star +. Es nota llegó días después de que Mauro Icardi y Wanda Nara hablaran con Susana Giménez sobre la infidelidad.

Luego de que la actriz dijera de forma pública que hoy tenía una buena relación con Pampita, muchos quisieron saber qué tenía para decir la conductora sobre este tema.

“Te queremos preguntar, a raíz de la nota que le hizo Fantino a Eugenia“, le consultó el notero de LAM tras irla a buscar a la salida de su programa. Sin dejarlo terminar, Pampita lo cortó: “Pero ya saben que yo no hablo de nada de esas cosas“.

“Igual, saliendo de lo mediático, ella dijo que ‘hay una vida real’ y que las vinculan los hijos que tienen en común. Sin entrar en lo mediático, ¿coincidís vos con esto?“, le repreguntó un periodista de América que también estaba en el lugar.

Sin dar el brazo a torcer, la conductora repitió: “Yo no hablo de entrevistas de otras personas, no hablo de la vida de los demás. No me meto porque no tiene que ver conmigo“.

“¿Tuviste alguna charla con ella? ¿Te solidarizaste?“, insistió el notero de LAM. “No voy a decir nada, voy a seguir cuidando el vínculo familiar que es lo que nos importa a todos y vamos a priorizar eso“, respondió ella.

“¿Está bien entonces el vínculo con Eugenia?“, volvió a consultar. “Sí, está muy bien“, agregó Pampita dando el tema por terminado. (Revista Pronto)

Comentarios

comentarios