Paula Trapani aseguró que quiere volver a Telefe Noticias

En 2005 Paula Trapani sorprendió a todo el público al anunciar que dejaba la conducción de Telefe Noticias, lugar que ocupaba desde 1999. La periodista quiso tener otras experiencias al aire, por lo que decidió alejarse de su trabajo.

La actual panelista de Nosotros a la mañana recordó ese momento y admitió que hoy en día le gustaría volver a estar al frente de un noticiero. “Si vos me preguntas si quisiera estar conduciendo el noticiero al mediodía en Telefe, te diría que sí, que lo añoro, que es un sueño. Después de eso capitalicé un montón de experiencias“, expresó en diálogo con el programa radial Por si las moscas.

“Había tenido una carrera súper prolija, y en un momento me vi haciéndolo muy de taquito, se me hizo muy rutinario. Usábamos telepronter en ese momento, leíamos lo que decíamos, era la época en la que el noticiero estaba acartonado y de repente me vi como en piloto automático y quise renunciar. Cuando me fui de Telefe Noticias fue un drama, lloraba con congoja, al aire“, agregó.

Sobre los motivos por los que tomó esa decisión, la periodista contó: “Quería hacer otra cosa y me propusieron un magazine y me tiré un piletazo, capaz si hubiera decidido seguir, hoy seguiría en el noticiero. Pero quise ser auténtica y probarme en otros roles”.

Sobre su trabajo actual, Paula consideró que “yo tengo un prurito con el tema del panelismo que hoy está cobrando como mucha fuerza. Yo venía más de hacer conducción y esto me parecía un poco raro. En definitiva hablar de todo, a veces uno no sabe de todo, me parece que cada uno puede especializarse en una cosa y proponerse estar en un lugar inteligente. No es fácil el lugar de meter un bocadillo“. (Revista Pronto)

