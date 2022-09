Por el ataque a Cristina Kirchner, la AFA suspendió los partidos del viernes 2 de septiembre

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspendió los encuentros que debían disputarse este viernes, en todas las categorías, en solidaridad con la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien sufrió un intento de atentado cuando le gatillaron con un arma de fuego.

El hecho de violencia que mantiene en vilo a todo el país se produjo este jueves, en el barrio de Recoleta, cuando la vicepresidente fue abordada por una persona que con una pistola gatilló a centímetros de su cara y el disparo no salió. Ante este suceso, la AFA decidió suspender toda la actividad futbolística de la fecha en solidaridad.

“La Asociación del Fútbol Argentino expresa su más enérgico repudio por lo sucedido con la Vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Y Hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto advirtiendo que la violencia de cualquier orden nunca es el camino”, expresó el comunicado que emitió la AFA en su cuenta oficial de Twitter.

De esta manera, los encuentros por la decimoséptima jornada de la Liga Profesional de Patronato vs. Unión de Santa Fe, Rosario Central vs. Talleres de Córdoba, y Lanús vs. Tigre no se disputarán, al igual que los compromisos de reservas y el fútbol femenino. Los mismos serán reprogramados, aunque no hay certeza de cuándo se llevarán a cabo.

