Riquelme viaja a Mendoza para el partido de Boca

Este miércoles desde las 21.10, Boca se enfrentará a Argentinos Juniors en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por la primera semifinal de la Copa Argentina, el gran objetivo que le queda al “Xeneize” en 2021 pensando también en la clasificación a la Copa Libertadores 2022. Luego de la particular charla que Juan Román Riquelme mantuvo con el plantel tras la derrota con Gimnasia, viajará finalmente este miércoles a la provincia de Cuyo.

El 0-1 del sábado ante el Lobo en La Bombonera por la Liga Profesional dejó una imagen que dio que hablar. Cuando los jugadores ya se encontraban en el micro a punto de abandonar el estadio, el vicepresidente primero y encargado del fútbol los hizo bajar a todos y reingresar al vestuario para mantener una charla, que luego el propio Román explicó que se trató de una felicitación para los jugadores. Ahora, Román dirá presente en Mendoza.

EL RECIBIMIENTO EN MENDOZA

La delegación del “Xeneize” aterrizó en la provincia de Cuyo cerca de las 16 y se dirigió directamente hacia el hotel, donde lo esperaba un grupo de fanáticos. “Boca, mi buen amigo”, fue la canción para el recibimiento, mientras explotaban bombas de estruendo. Los futbolistas, liderados por el capitán Carlos Izquierdoz, dieron la vuelta completa al micro para saludar a cada uno de los hinchas que se acercaron a la puerta del Sheraton. Cuando los jugadores entraban, Sebastián Villa, delantero que vuelve a ser tenido en cuenta por Sebastián Battaglia después de tres meses, fue protagonista de un tenso momento: un hincha saltó la valla y lo encaró para abrazarlo. Rápidamente, los efectivos de seguridad retiraron al intruso y la situación no pasó a mayores.

LA IRÓNICA FRASE DE RIQUELME SOBRE SU ACCIONAR CON EL PLANTEL

“Las cosas van bien, estos muchachos están haciendo las cosas bien, se merecen que les vaya bien, están representando a nuestro club de la mejor manera. El otro día contra Gimnasia los fui a felicitar porque hacía mucho tiempo que no me sentía tan contento en nuestra cancha. El segundo tiempo que jugaron fue fabuloso. Así tiene que ser, porque nos va a tocar ganar y nos va a tocar perder. Ojalá que tengamos la suerte de que cada vez que nos toque perder sea como fue como contra Gimnasia en el segundo tiempo, que erramos un montón de goles y que el arquero de Gimnasia jugó un partidazo. Entonces, me salió ir a felicitar a mis jugadores porque era lo que tenía que hacer. Estoy muy contento con lo que están haciendo y se los fui a hacer saber. Vivo en un país raro porque ir a felicitar a tus jugadores y que se arme una novela es raro. Pero bueno, no pasa nada, es mi país, es mi club y sabemos que todo es así”, explicó el vicepresidente y cabeza del Consejo de Fútbol de Boca.

PAGANI, SOBRE RIQUELME Y EL MICRO DE BOCA

“Yo creo que Riquelme es un muchacho muy inteligente y que suele hacer las cosas con segunda intención siempre. Lo que le dijo a la prensa es lo que le dijo a los jugadores, no fueron mensajes distintos. Pero la actitud no la comparto, fue un acto cinematográfico, da la sensación de que es el patrón de una estancia, que los baja del micro para hablar. Subite vos y hablá con ellos”, declaró en Líbero. “Todo el mundo habló de eso y no del partido. Eso es lo que busca Román, él sabía que se iba a hablar poco y nada del partido. Román es un fenómeno declarando y sabiendo dónde atacar, pero la autocrítica no funciona en su lenguaje”, añadió.

