Scaloni confirmó que habrá rotación ante Indonesia, aunque aseguró que ningún otro jugador “puede hacer de Messi”

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó hoy que habrá “siete u ocho cambios” en el equipo para enfrentar a Indonesia en relación al que venció a Australia, aunque remarcó que ningún otro jugador puede reemplazar al capitán Lionel Messi, quien no será de la partida y ya comenzó sus vacaciones.

“Messi está descansando, yo he decidido que descanse. Tanto él como (Ángel) Di María y (Nicolás) Otamendi necesitaban descansar, ya estaba pensado. Jugaremos un partido con la Selección argentina, que es lo más importante. Argentina está muy por encima de cualquier jugador. En este caso Leo no está, pero están los demás y espero que la gente lo disfrute”, expresó Scaloni en conferencia de prensa.

Sin embargo, añadió: “¿Quién lo va a reemplazar mañana? Ninguno. Ninguno puede hacer de Messi, pero sí intentaremos que el equipo juegue de la misma manera, sabiendo que es un jugador imposible de cambiar. Pero sí que el equipo está capacitado para hacerlo igual de bien y con otras aptitudes”.

“En el sitio de Messi no va a jugar ninguno, pero algún jugador hará otra cosa parecida. ¿Quieren saber quién es? No se los puedo decir. No se lo dije a la prensa argentina todavía, imaginate… No te puedo decir quién va a estar en el lugar de Messi: le ponemos encima 100 kilos de piedra”, continuó el técnico.

Además, tras señalar que habrá “siete u ocho” modificaciones, destacó: “La rotación no es por el rival, bajo ningún punto de vista. La rotación es porque queremos ver otros jugadores y porque creemos que el nivel de la Selección no cambiará haciendo estos cambios, básicamente es esto”.

Consultado nuevamente por el futuro de Messi, Scaloni respondió: “En principio, sigue estando en la Selección y no vale la pena pensar más allá. Por el mundo del fútbol nos gustaría que juegue para siempre. En algún momento pasará que no jugará más, no sólo en la Selección argentina sino que dejará de jugar al fútbol y ese será un día muy triste para todos”.

Por último, el entrenador se refirió a la conquista en Qatar a seis meses de la consagración: “Todas las imágenes del aniversario las tenemos dando vueltas en la cabeza. Hoy es un día especial”, cerró.

