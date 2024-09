Scaloni contundente contra el arbitraje: “Él y los cinco del VAR vieron penal, el resto no”

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, mostró su enojo con el polémico arbitraje del chileno Piero Maza luego de la derrota, de este martes, ante Colombia por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro ante los colombianos, el DT argentino no pudo ocultar su descontento y sostuvo que las decisiones tomadas por los jueces fueron decisivas para el resultado final de 2-1.

“Cuando un partido es tan igualado, a veces se define en este tipo de jugadas y eso fue lo que pasó. Ese penal decidió el partido. Él y los cinco del VAR vieron penal, el resto no. Lo que hizo Muñoz te dice todo, él no protesta en ningún momento. No hay que darle mucha vuelta. Sí es cierto que condicionó el partido. A nivel psicológico a ellos les dio un empujón y a nosotros nos puso nerviosos”, sentenció.

Y continuó: “El árbitro tiene que ver la imagen entera y a partir de ahí decidir. Pero le ponen en la televisión que aparentemente hay un toque. Son cosas que yo no voy a cambiar, pero creo que es algo a mejorar. Parece que te llaman y lo tenés que cobrar”.

Por otro lado, también analizó el desarrollo del partido y valoró el esfuerzo de sus dirigidos pese a las adversidades del encuentro.

“Tengo que felicitar a Colombia, que ganó. Nosotros creo que hicimos un buen partido, acorde con las circunstancias que vinimos a jugar. Hay que levantar la cabeza, como siempre decimos, y seguir. La línea del equipo fue positiva más allá de la derrota. Dimos la cara en todo momento, pudimos incluso ganarlo, pero llegó la jugada del penal y a partir de ahí se jugó muy poco” aseveró.

“A veces te toca para un lado y a veces para el otro. Es triste y lamentable que después del penal el partido prácticamente no se jugó, eso fue lo que me molestó”, agregó.

Asimismo, el oriundo de Pujato habló sobre la polémica jugada entre el arquero colombiano Camilo Vargas y Julián Álvarez, que pudo haber terminado en penal para Argentina.

“En cuanto a la jugada de Julián, tiene un pisotón enorme. Yo no veo falta de Julián, pero el árbitro lo cobró y se terminó la jugada ahí. Hay que agachar la cabeza, seguir para adelante porque también, si decís una palabra de más, te sancionan, así que lo dejamos ahí”, exclamó.

Por último, hizo referencia al extraño horario en el que se llevó a cabo el encuentro, además de las altas temperaturas del país colombiano.

“Ese horario no es para un espectáculo. Se puede jugar a las 5, 6 o 7 de la tarde. No me parece sano para que los futbolistas desarrollen su potencial. No es una excusa. Los que deciden el horario habrán decidido esto”, concluyó.

