Cuti Romero fue seleccionado entre los 10 mejores defensores centrales del mundo

La revista inglesa Four Four Two armó un ranking con los 10 mejores defensores centrales del mundo en el que se encuentra el futbolista de la Selección argentina Cristian “Cuti” Romero.

“Tenaz. Inteligente. Resuelto: Romero es un defensor excepcional que contribuyó a transformar le suerte del Tottenham en el último año. El argentino es un jugador veloz y muy fuerte”, señalaron sobre el cordobés.

Romero fue una de las piezas clave en la Scaloneta para la obtención del Mundial Qatar 2022, certamen en que conformó una gran dupla defensiva con Nicolás Otamendi. Además, es un titular importante en el Tottenham inglés, equipo que actualmente no se encuentra en un buen presente.

No es la primera vez que Cuti recibe un reconocimiento de esta magnitud. Es que en 2021 lo nombraron como el mejor defensor de la Serie A cuando vestía la camiseta del Atalanta. Luego de esto, dio el salto a la Premier League.

En el listado elaborado por el medio inglés también aparecen dos sudamericanos como los brasileños Eder Militao, de Real Madrid, y Marquinhos, de PSG.

Cuáles son los 10 mejores defensores centrales del mundo, según Four Four Two

De acuerdo al ranking de Four Four Two, estos son los mejores 10 defensores centrales del mundo:

Eder Militao (Real Madrid)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

William Saliba (Arsenal)

Kim Min-Jae (Nápoli)

Antonio Rudiger (Real Madrid)

Cristian Romero (Tottenham)

Ruben Días (Manchester City)

Marquinhos (PSG)

David Alaba (Real Madrid)

