Scaloni, sobre el debut en las Eliminatorias: “Estoy tremendamente orgulloso del partido que hizo Argentina”

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró este jueves “tremendamente orgulloso” por el trabajado triunfo por 1 a 0 ante Ecuador y resaltó “la actitud de los jugadores, que no se duermen en los laureles”, en el inicio de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Estoy orgulloso del partido que hicieron los chicos con el nivel de exigencia que tenía este encuentro. Se jugó al límite como se juega en las Eliminatorias. Estoy tremendamente orgulloso y se lo dije a los jugadores, hicieron un partido increíble”, expresó Scaloni en conferencia de prensa.

Y añadió: “Tuvimos varias chances, pero ellos son un buen equipo. Háganme caso, en el Mundial le puso las cosas difíciles a Holanda e inmerecidamente no pudo pasar de ronda. No creamos que es un equipo normal, es uno bueno de los de arriba. Me quedo con la actitud de los jugadores, que no se duermen en los laureles. Después podemos evaluar si se puede jugar mejor, siempre hay cosas para mejorar, pero si partís con esta base es otra cosa”.

“Puede ser que los rivales, al jugar con el campeón del mundo, se sientan alerta, pero a Argentina generalmente le juegan de una manera marcada. El equipo no se va a dormir en lo que se consiguió, la gente puede estar orgullosa y debe estar identificada. A nivel actitud, compromiso y ganas es increíble lo que hicieron los chicos hoy”, continuó el DT.

Consultado por la salida del capitán Lionel Messi, quien fue reemplazado por el mediocampista Exequiel Palacios a los 43 minutos del segundo tiempo, explicó: “Me pidió el cambio él, si no yo no lo saco. Veremos qué tiene. Mañana le harán estudios y si está bien, viajará a Bolivia. En principio pidió el cambio porque sintió algo”.

Por otra parte, destacó el nivel del defensor Cristian Romero, una de los figuras de la victoria del seleccionado argentino: “Respecto al ‘Cuti’, no se puede decir mucho del partido que hizo. Encima con la gente que lo lleva en andas se cree He-Man. Es un central increíble, hizo un partido completo”.

En cuanto a su quinto aniversario de su debut como entrenador de la Selección, Scaloni indicó: “Cuando empecé no sabía que iba a estar tanto, lógicamente. Hubo momentos difíciles y ahí te vas dando cuenta que pasó tiempo. Uno va mejorando con la experiencia, va juntando partidos y mejora como creo que tiene que hacer cualquier técnico”.

Comentarios

comentarios