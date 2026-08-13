jueves, agosto 13, 2026
DestacadasNacionales

Se aceleraron los precios en julio, informó el INDEC

De La Bahía Noticias

El índice de precios al consumidor (IPC) se situó en julio pasado en el 33,8 % interanual, con lo que encadenó tres meses en leve aceleración, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el séptimo mes del año los precios al consumidor crecieron el 2,1 % en comparación con junio pasado, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 1,9 %.

La inflación en Argentina acumuló en los primeros siete meses del año un alza del 19,3 %. EFE

Comentarios

You May Also Like

Intendente de la Sexta Sección se anotó para la reelección: “Estoy en carrera”

De La Bahía Noticias

Intendentes preocupados por “el retraso en los anticipos financieros” del gobierno de Axel Kicillof

De La Bahía Noticias

La Provincia ampliará el horario para realizar la VTV

De La Bahía Noticias