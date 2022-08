Sebastián Battaglia habló luego de su salida de Boca

El ex entrenador de Boca Sebastián Battaglia contó cómo se dio su salida del club de la Ribera, su relación con Juan Román Riquelme, las polémicas instaladas en la previa de la eliminación de Copa Libertadores y su futuro como entrenador.

El ciclo del director técnico en Boca luego de dos años culminó con la eliminación de Copa Libertadores a manos del Corinthians y sobre lo ocurrido esa noche expresó: “Cuando quedás afuera de la Copa, parece que lo demás no sirve”, y prosiguió: “La Libertadores se ha transformado en una obsesión y es un error. Hoy está cada vez más complicado, los equipos brasileños están muy fuertes. Ojalá Boca pueda volver a ganarla, pero que sea una obsesión hace que pasen estas cosas, donde parece que es lo único que importa”.

“Estoy bien, ocupando la cabeza en otras cosas y haciendo el balance de lo que se hizo. Agarramos en un momento difícil del club y pudimos clasificar a la Libertadores y ganar la Copa Argentina. En lo futbolístico por momento lo hicimos mejor y en otros fuimos irregulares. Soy un convencido que los procesos deberían llevarse con tranquilidad. Creo que hay que creer en los proyectos”, indicó.

“En ningún momento quise decir que Boca necesitaba muchos refuerzos. Nunca lo había dicho públicamente, pero sí puertas adentro. Todos los técnicos dicen que necesitan refuerzos. El momento puede que no haya sido el correcto, pero respondí una pregunta que me hicieron”, aclaró el tema sobre la charla que sostuvo con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol por refuerzos antes de la eliminación a manos del equipo brasilero.

Sobre su relación con el vicepresidente del club aseveró: “Con Román hablaba, pero no específicamente de fútbol. Ahora no volví a hablar después de lo que pasó”, marcando que la relación luego de su salida se quebró. “Me reuní con los muchachos del Consejo y me comunicaron mi salida”, enfatizó.

Con respecto al tema de Agustín Rossi, que no acordó su continuidad, señaló: “Sabía que tenía que hablar lo de su renovación pero no más, lo de ahora me estoy enterando por los medios”. Y además mencionó: “Me sorprendió la manera y cómo se dio tan rápido, pero yo ya no estaba ahí”.

Pensando en su futuro como DT aseguró que va a “escuchar las propuestas que puedan aparecer” para “seguir creciendo como entrenador”. “Veremos cómo se da el día de mañana, pero no le cierro la puertas. Boca es mi casa y lo pongo por delante de todo”, cerró. (NA).

