“Siento que estoy en mi mejor etapa desde que juego en Olimpo”

Luego de la gran victoria en Cipolletti y su doblete para el éxito del aurinegro, Brian Guille analizó en Golazo HD el gran momento que está viviendo y el sólido presente de Olimpo en el Federal A.

1) “Estamos tranquilos y disfrutando el funcionamiento del equipo. Nos preocupan las lesiones, pero la base que mantuvo el técnico nos dio mucha confianza. Estamos convencidos con su idea y con mucha confianza”.

2) “Es mi mejor etapa en Olimpo. Me siento así. Me siento bien en lo físico, en lo personal, en lo futbolístico. Mi hijo Dionisio también me dio el empujón que me faltaba para cambiar mi cabeza y darlo todo por él”.

3) “Siempre hay llamados, pero mi cabeza está en Olimpo. Mi presente es este y si quiero estar en otro lado primero tengo que hacer las cosas bien acá. Veo las cosas se hablan y la repercusión de los goles, y eso me levanta mucho la confianza”.

4) “Veo que arrancamos los segundos tiempos de otra manera, muy metidos. Se nota lo bien que estamos físicamente. El otro día con Cipolletti influyó mucho”.

5) “Al Negro Amarilla lo voy a extrañar el domingo porque tenemos una conexión muy linda. Ya sabemos lo que vamos a hacer”.

6) “El plantel que tenemos es grande, con recambio y buenos jugadores. Estamos mucho mejor en ese sentido que el año pasado. Y ahora contamos a Ham y a Pepe como refuerzos”.

