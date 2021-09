Susana Giménez le respondió a Miguel Romano luego del escándalo por cambiar de peinador

En los últimos días, Miguel Romano descargó toda su furia contra Susana Giménez. El histórico peluquero de la diva se fastidió porque ella cambió de estilista. Según sus palabras, el enojo se produjo porque no le avisó de que no se iba a atender más con él.

Desde que Susana se instaló en Punta del Este, Uruguay, empezó a convocar a Osvi, un asistente de Romano que cruzó el charco cada vez que la conductora se lo pidió. Hasta acá, nada que rompiera la relación.

Pero todo cambió cuando hace poco más de una semana, cuando la estrella de Telefe dio una entrevista para Telefe Noticias. Antes de salir al aire, para retocarse el pelo, lo llamó a Osvi y esto llegó a oídos de Miguel, que no dudó en poner el grito en el cielo. Incluso, fue contra su ex asistente, tratándolo de “traidor” y “ladrón”.

En una charla con LAM, dijo: “Me extrañó que no me llamó para decirme que se llevaba un asistente mío a Punta del Este. Me enteré por otra boca. Me hubiese gustado que me llamara y no iba a haber ningún problema“.

Finalmente, Susana Giménez dio su mirada al respeto. Durante el viernes 10 fue a ver a su amigo Roberto Moldavsky, protagonista de El método Moldavsky, y a la salida fue entrevistada por FarándulaShow. “Es mi amor. Me dijo que me llamaba mañana y no estoy enojada”.

Por otro lado, le preguntaron por la separación de su hija Mecha Sarrabayrouse, pero prefirió no referirse a esa cuestión: “¿Mecha? Nooo, esas son cosas de ella”. (Revista Pronto)

Comentarios

comentarios