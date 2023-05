Susana Giménez, picante contra Nacha Guevara tras haberla criticado

Susana Giménez se defendió de las críticas que Nacha Guevara le dedicó hace unos días atrás, en el programa de Marcelo Polino, y aseguró que la actriz se quiere colgar de su fama.

El fin de semana Nacha estuvo invitada a “Polino Íntimo” (Radio Mitre), donde fue filosa y no dudo en expresar el malestar que le genera escuchar a la diva criticar al país que le dio todo, es decir, Argentina.

Qué le respondió Susana Giménez a Nacha Guevara

Gustavo Descalzi, corresponsal de América TV desde Uruguay, estuvo en A la Tarde, ciclo de ese mismo canal. Allí, contó que se comunicó con la diva y ella le expresó una contundente y picante opinión respecto a las críticas que le dedicó Nacha Guevara.

Según expresó el cronista, Susana, sin filtros, le dijo: “Cada vez que necesita cámara habla de mí. Y ahora, ¿qué le agarró a esta?”. Además, Gustavo destacó: “Carlos Perciavalle, un amigo en común entre ambas mujeres de la farándula, había comentado en un momento acerca de la disputa que ‘son dos divas, pero en el mismo metro cuadrado no pueden estar’. Tienen una enemistad que viene de mucho tiempo atrás. No se pelean solamente por motivos ideológicos como algunos quieren presentar”.

En diálogo con Marcelo Polino para Polino Auténtico: Íntimo (Radio Mitre), la prestigiosa artista cuestionó a la diva de los teléfonos por sus dichos sobre la Argentina. “A Susana la veo poco porque está perdida allá por las estepas”, expresó Nacha.

“Se la critica mucho porque se fue a vivir a Uruguay. ‘Se ganó la plata en Argentina y se fue a Uruguay’. ¿Vos qué mirada tenés de eso?”, le preguntó Marcelo. “Cada uno tiene derecho a vivir donde se le antoja. Si hizo su dinero legítimamente, puede vivir donde se le antoja, regalarlo, comprarse 10 tapados de bison, no sé, que haga lo que quiera. Ahora, no me gusta cuando critica a la Argentina, que le ha dado tanto. Ella es lo que es gracias a la Argentina, no es una estrella internacional. Entonces ahí, no me gusta”, sentenció Guevara. (Exitoina/ Youtube)

