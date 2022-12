Un columnista de TN hizo una terrible denuncia por la muerte de su cuñada

Julio Ernesto López, columnista de Radio Mitre y TN, denunció que la muerte de su cuñada en un hospital de Quilmes pudo haberse evitado, aseguró que hubo mala praxis y apuntó fuertemente contra Mayra Mendoza, intendenta de ese municipio.

Qué le pasó a Julio Ernesto López

El especialista en ciberseguridad de TN y Lanata sin Filtro, el ciclo conducido por Jorge Lanata en Radio Mitre, usó su cuenta de Twitter para dar a conocer el trágico desenlace que sufrió su cuñada, la hermana de su esposa, quien falleció en un hospital de la provincia de Buenos Aires debido a la negligencia médica, afirmó. La mujer entró por un cuadro de apendicitis y resultó que era pancreatitis.

“Así mataron a Claudia (mi cuñada) por mala praxis en el hospital de Solano y Quilmes. Ella murió por ser pobre, desangrada internamente en una operación programada a pesar de todas las alertas que dimos”, escribió en un tuit en el que también citó directamente a Mayra Mendoza y al Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Estamos destrozados”, agregó en el mismo mensaje donde compartió el video de su relato en la radio.

El hecho comenzó en el hospital de Orilli, de San Francisco Solano, Quilmes. La mujer ingresó al hospital para una intervención programada. “De ahí en más no apareció nunca más un cirujano en este hospital. A la tarde empezó a complicarse el cuadro, a ser un vientre agudo, mi mujer a los gritos pidió por ayuda, le decían que estaba viniendo un cirujano, el cirujano nunca más apareció. Le empezaron a dar morfina. Les recuerdo que esto era una apendicitis”, relató

“Se hizo la noche y mi mujer gritaba que por favor la trasladen a su hermana a un hospital donde le pudieran brindar algún tipo de solución. No tenían ni siquiera para hacerle una ecografía en el hospital de Solano, donde están atendiendo gente. El martes a la mañana, en plenos festejos del Mundial, me llama Patricia y me dice que la cosa estaba terroríficamente mal”, siguió López.

Fue entonces cuando el columnista de Todo Noticias decidió hablar con personal de Salud de la Municipalidad de Quilmes para ver si podían ayudarlo. “Hablo con la Secretaría de Salud. Como trabajo en un medio tengo la suerte de conocer gente, como vi que esto iba mal y se iba a cobrar una vida, llamé a (Jonatan) Konfino (de la secretario de Salud de Quilmes), le expliqué que lo que le estaba diciendo era que iban a matar una persona, que necesitaba un traslado urgente, que el cirujano nunca más había pasado por ahí y que esa persona estaba con morfina que le duraba una hora por el dolor”, manifestó.

Tras su llamado, contó que trasladaron a su cuñada al hospital Iriarte. “Ahí entró y había una de las personas que la operó, el asistente del cirujano, que la vio. Dijo: ‘Esto es una pancreatitis’. Tenía un vientre hinchado. Le dieron una medicación sin rotular, los sachets donde le ponían la medicación, y la volvieron a mandar para el hospital de Solano sin historia clínica, sin ni siquiera dar instrucciones”, continuó.

Con el cuadro de la mujer desmejorando, volvieron a trasladarla desde el hospital de Solano al Iriarte. “El miércoles a la mañana yo en un ataque de nervios voy al hospital de Quilmes, hablo con la directora adjunta, le explico que más allá de todo, esto iba a costar una vida y que yo sabía que el hospital de Quilmes estaba tratando de salvarle la vida”, sostuvo.

Y siguió: “Más allá de toda grieta, cuando fui a hablar con esta persona, muy humana ella, me atendió con un mate de La Cámpora. Y yo ahí entendí que la política con salud, mata. Hasta ahí estaba viva mi cuñada y ella entendió que estaba haciendo lo mejor. De hecho le puso onda, habló con la gente de la UTI, de emergencia, pero ya el cuadro estaba bastante irreversible. La vuelven a abrir y encuentran que lo que tenía desde el día lunes que la operaron era una hemorragia y la panza llena de sangre. Le hacen una punción, le encuentran líquido negro, la lavan, la aspiran y la vuelven a cerrar”.

“Falleció, se llamaba Claudia. Murió porque es pobre. Porque se cruzó la política con la salud. Ese hospital no puede seguir abierto. No había nadie en ese hospital, no estaban los profesionales. No tiene que ver con de qué lado estés, qué es lo que vos creés o lo que te moviliza políticamente, esto le costó la vida”, sostuvo con la voz quebrada.

Finalizando su relato, Julio Ernesto López apuntó directamente contra la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y concluyó: “Sé que mañana van a estar con el pan dulce en la boca y yo voy a estar enterrando a mi cuñada con mi familia, que está destrozada”. “Yo te hago responsable a vos, Mayra Mendoza. Vos sos una hija de puta y me mataste a mi cuñada con la política”

El integrante de TN contó que Claudia militaba en el Polo Obrero y “la llevaban arriada a cobrar”. En tanto, el referente de esa organización de izquierda, Eduardo Belliboni, se refirió a la muerte de Claudia. “Luego de una deficiente atención en el hospital de Solano, la compañera Claudia falleció. Cuidaba a su madre y luchaba contra la pobreza. Una operación de vesícula terminó en mala praxis. Sus compañeros del Polo Obrero visitaron a la familia para apoyarla”, puso el dirigente social.

“En el conurbano el principal ‘depredador’ del pobre son los políticos de mierda. -Que se llenan la boca hablando de pobreza y se atienden en el Austral. -Al pobre se lo mata silenciosamente, injustamente mezcla de codicia e inutilidad”, expuso.

Como la tragedia familiar sucedió en pleno feriado, López explicó a los seguidores que le consultaron que “Yo, personalmente saque el cuerpo de mi cuñada de hospital de Quilmes sin identificarlo porque estaban de asueto. total normalidad en el hospital de Quilmes”.

López retomó la red para agradecer el apoyo de los internautas ante su dramático relato. “Gracias Gracias a todos. no tenemos palabras para agradecer los mensajes y cariños que nos acompaña en esta situación. gracias a todos”. (Exitoina)

