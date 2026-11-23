La inauguración del puente de Pampa Central está prevista para los primeros días de diciembre y los vecinos de la zona esperan la habilitación de la estructura para recuperar la conexión y el tránsito habitual del sector.

Norma, una residente del barrio que dialogó con DE LA BAHÍA, señaló que la circulación disminuyó durante las obras y que eso permitió una mayor tranquilidad, aunque manifestó su expectativa de que el puente se inaugure cuanto antes.

La vecina explicó que la calle tiene un tránsito importante por el paso de trabajadores del puerto, combis y camiones.

También indicó que quienes viven del otro lado deben realizar recorridos más largos para trasladarse ya que actualmente solo cuentan con un puente peatonal provisorio.

La mujer, que vive en el sector desde hace casi 20 años, sostuvo que las obras no le generaron molestias y valoró que los trabajadores hayan continuado con las tareas para finalizar el proyecto.