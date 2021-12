Yanina Latorre apuntó contra Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

Yanina Latorre reveló hoy al aire en “Los Ángeles de la Mañana” que recibió una propuesta de Rodrigo Lussich para irse a “Intrusos”. Sin embargo, no dejó de criticar el trabajo de los profesionales que están en el programa que abandonó este año Jorge Rial.

Después de que Ángel de Brito felicitara a Yanina Latorre por ser la figura central de la contratapa de la revista Gente en Los Personajes del Año, la filosa panelista apuntó contra Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: “¡Amor! En el medio de los dos falsos…“.

Latorre explicó cómo fue que Rodrigo se aprovechó de que De Brito había anunciado que “LAM” llegaba a su final, para intentar llevársela a su programa: “Me dijeron piropos divinos y me mandaron videos donde Lussich dice: ‘Ay, todas las mentiras que le dije a Yanina Latorre en la tapa de Gente’… ¿Para qué me mentiste? Me hubieras dicho de todo. Se hacía el simpático: ‘estás en tu mejor momento’. Me ofreció ir a ‘Intrusos’“.

Después de que Pía Shaw también desmintiera que se irá a “Intrusos”, Yanina confesó cómo fue que Lussich le hizo la propuesta de trabajo: “A mí me lo ofreció él ahí (en la producción de la tapa de la revista Gente), con el tuit fresco de Ángel de Brito, Lussich me dijo: ‘¿Por cuánto vendrías?’. Le dije no te alcanza para pagarme, (y dijo:) ‘Te puedo conseguir mucha plata’“. (Exitoina)

