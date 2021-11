Zaira Nara habló del escándalo de Wanda, Mauro Icardi y la China Suárez

Zaira Nara rompió el silencio sobre el Wandagate en No es tan tarde, el ciclo conducido por Germán Paoloski en la medianoche de Telefe. Y hasta se refirió al nuevo noviazgo de su padre, Andrés, al decir que “lo hizo para tapar lo de Wanda”.

Tras la explosión del escándalo que tiene como protagonista a Wanda Nara, Mauro Icardi y su ahora examiga China Suárez, Zaira Nara prefirió mantenerse alejada de las cámaras aunque se ha manifestado firme al lado de su hermana en las redes con algunos posteos en su cuenta de Instagram.

Este jueves 18 de noviembre, entre risas, Zaira habló del escándalo y dijo: “Voy a cambiar el número por unos días”, bromeó junto al conductor de No es tan tarde.

“Cuando empezamos este programa, una de las primeras invitadas era Zaira, pero después explotó este lio y era entendible que guardarse un poco“, empezó Germán Paoloski. “Una pausa, perdón que no pude venir“, acotó Zaira. “Vengo acá porque los adoro… Aparte, yo no tengo nada que ver“, agregó.

“Yo lo sé, pero por ser la hermana (de Wanda Nara) y la cuñada (de Mauro Icardi) hay toda una cosa de ‘a ver qué opina, a ver qué dice, a ver qué es cierto y que no’. Es lógica la requisitoria“, remarcó el conductor. “Me preguntan en la calle (por el Wandagate), te lo juro”, comentó Zaira. “¿Y qué contestas?“, indagó entre risas Paoloski. “Me dicen ‘yo soy Wandagate’, y yo… no me digan nada que me hace mal“.

“A mí me afectan mucho los temas fuertes de familia, entonces trato de cuidarme un poco”, añadió la modelo y presentadora de televisión, empresaria e influencer de las redes sociales, de 33 años de edad, aunque evitó brindar más detalles de su postura sobre el tema.

En cambio, bromeó con la noticia de la presentación de la nueva novia de Andrés Nara, su padre, en medio del escándalo: “Papá lo hizo de buen padre, para tapar lo de Wanda…”, ironizó. “Te juro, yo me levanto y me pregunto ¿Qué más? Te dijo que digo ‘mami, please'”, tiró, deseando que su madre, Nora Colosimo no salga con una noticia rimbombante.

En un momento de la charla, Paoloski le consultó a Zaira sobre el comentado viaje a Milán que realizó con Wanda, momento exacto en el que Mauro Icardi aprovechó la ausencia de su esposa para engañarla con la China Suárez, según el mismo jugador del PSG confirmó en una conversación telefónica con Yanina Latorre. Aunque el futbolista aclaró que no llegaron a consumar el acto sexual.

Si bien el periodista gambeteó la situación y la llevó para el lado del viaje en sí, de hermanas, Zaira dijo: “¿Cómo querés que borre en mi mente?”. Luego, hizo un breve repaso de esa travesía con Wanda por Italia.

En otro tramo de la entrevista, Zaira contó que ella intenta aconsejar a Wanda, pero ella no la escucha. “Tenemos una relación muy cercana y ella se abusa”, dijo. “Soy muy consejera pero no me da pelota. ¡Es totalmente en vano!”, exclamó. “Cuando vos sabés lo que querés hacer pero no estás tan decidido, cuando escuchás al otro que te dice otra cosa, decís ‘no, eso no lo hago ni loca, voy con lo que yo tenía pensado hacer’, y eso es lo que le pasa a Wanda”, admitió la menor de las Nara sobre su hermana.

Al ser consultada sobre su vinculo con Maxi López, padre de sus sobrinos mayores Valentino, Constantino y Benedicto, con quien Wanda ha logrado terminar una guerra judicial de poco mas de ocho años, dijo: “Re bien con Maxi. Yo nunca tuve mala relación. No me involucro. No se sabe qué opino de un montón de temas, pero con él siempre tuve un buen vínculo. Cordial. Ni más ni menos que la necesaria”, sostuvo Zaira. (Exitoina)

