A sus 20 años, convive con un raro síndrome que la hizo pasar 36 veces por el quirófano

Por otro lado, aprovechó para manifestarse sobre las coberturas médicas: “Fue una batalla con el tema de los implantes, a último momento tuve que poner un abogado porque seguía sin escuchar y no quería perder otro año de carrera, no fue así lamentablemente. Tuve que poner un recurso de amparo contra la obra social y de esa manera pude logar tener hoy en día un implante“, recordó. “Tengo a mi familia que me acompaña, luchándola”, añadió.

You May Also Like