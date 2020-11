ANSES: quiénes cobran jubilaciones y pensiones este jueves 12 de noviembre

Finalmente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el Gobierno no implementará una cuarta entrega del bono de $10.000 correspondiente al Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE 4), aunque no descartó que se vuelva a implementar en el futuro, en caso de que la pandemia del coronavirus tenga un rebrote en el país.

