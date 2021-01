ANSES: quiénes cobran jubilaciones y pensiones este lunes 25 de enero

Por otro lado, es preciso recordar que hace algunos días el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que no volverán a pagar ni el IFE ni el ATP. “Hay ciertas medidas que se adoptaron en el contexto de las restricciones más fuertes para la circulación. Esas restricciones hoy no están presentes, han cambiado. De modo que las medidas deben ser otras”, dijo el funcionario.

