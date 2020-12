Cinthia Fernández escrachó a Matías Defederico por irse de vacaciones a Bariloche

“Digo esto porque ayer subió una fotito ‘¡ay, qué bueno, la graduación de mi hija chiquita!’. Que agradezca que la ley lo avala y todavía las pueda ir a buscar al colegio porque, lamentablemente, en este país si vos no pagás la manutención, los alimentos de tus hijos, no pasa nada y podés ir a buscarlas al colegio, seguir viéndolas. Es cruel, porque vos podés subir la fotito, pero el colegio lo pago yo“, detalló furiosa la panelista.

“Él nunca tiene trabajo, nunca tiene nada. Él dice que va a pagar (lo que debe). Mientras tanto la boluda que paga soy yo… Él me pasa 40 mil pesos y me pasaba la obra social hasta el día de hoy“, siguió.

“Yo entiendo que hay gente que vive con 40 mil pesos, divino, pero con mi realidad, no es lo que yo firmé. Después me tengo que bancar a las boludas que dicen ‘se queja, pero le pasa 40 mil pesos. A mí no me pasa nada’. ¡Es el derecho de mis hijas!“, agregó Cinthia.

Y concluyó: “Yo lo digo para que al menos tenga una condena social. ¡No puede ser tan ‘hdp’! Después se hace el padre fatal. Lleva un palo de deuda y ahora la obra social“.

Luego, enojada con la situación, la bailarina publicó fotos de Defederico de vacaciones en Bariloche. “Che menos mal q no tenías un mango y t vas de vacaciones….“, lanzó Cinthia en Twitter.

Y siguió: “Cortas la obra social de tus hijas pagas a fin de mes la miseria q decís “poder”, jamás las llevas de vacaciones… estaría bueno q la plata q si tenes y mentís en la justicia la uses c/ellas“.

Fuente: Paparazzi

