¿Cuándo vuelve la Superliga?

No será un verano como todos. Esta vez, el receso duró menos de lo habitual y la acción de la Superliga ya está a la vuelta de la esquina. Con todos los equipos ya abocados a la pretemporada, el partido que reiniciará la acción del fútbol local será el Independiente-River del domingo 19 de enero.

Se trata de un encuentro pendiente de la 14ª fecha, que el Millonario pidió posponer por estar disputando la final de la Copa Libertadores. Además, como luego debió jugar la definición de la Copa Argentina, el partido no pudo jugarse en 2019.

Tras ese encuentro, a la semana siguiente se disputará normalmente la 17ª fecha, que se abrirá el viernes 24 de enero con cuatro partidos: Aldosivi-Lanús, Gimnasia-Vélez, Rosario Central-Huracán y Unión-Argentinos.

DOMINGO 19 DE ENERO – partido pendiente de la 14ª fecha –

19.10: Independiente vs. River

VIERNES 24 DE ENERO – 17ª fecha –

17.35: Aldosivi vs. Lanús

19.40: Gimnasia vs. Vélez

21.45: Rosario Central vs. Huracán

21.45: Unión vs. Argentinos

SÁBADO 25 DE ENERO

17.35: Arsenal vs. Newell’s

19.40: San Lorenzo vs. Estudiantes

19.40: Central Córdoba vs. Colón

21.45: Godoy Cruz vs. River

DOMINGO 26 DE ENERO

17.35: Banfield vs. Patronato

17.35: Defensa y Justicia vs. Talleres

19.40: Racing vs. Atlético Tucumán

21.45: Boca vs. Independiente

