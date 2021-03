Dólar futuro: Casación define si va a juicio o dicta el sobreseimiento por inexistencia de delito

“Quedó demostrado, también, que era una operatoria totalmente transparente, a precios de mercado, en mercados donde uno no veía con quién operaba”, agregó Vanoli, quien además recalcó que “una a una todas las acusaciones –que se dilapidaban las reservas, que era una operatoria poco transparente- quedaron demostradas claramente que no eran así”.

En los fundamentos de su voto, que no fue compartido por los otros dos miembros del tribunal, Grünberg subrayó que tras los resultados de la pericia, a los que consideró definitivos y concluyentes, “ya no deviene necesario llevar a cabo el debate (por el juicio oral) y, habida cuenta de todo lo expuesto, voto por el dictado del sobreseimiento respecto de la totalidad de los encartados por inexistencia de delito”.

