El espectacular invicto de Gallardo en la Copa Argentina

Al “Millonario” le vienen costando los torneos locales, pero se hace fuerte en los torneos que se definen por el sistema play off. Este miércoles”La Banda” se enfrentará en el Estadio Único de La Plata a Atlético Tucumán, que en caso de ganarle no solo accederá a octavos de final y confirmará el superclásico copero ante Boca, sino que además cosechará una increíble racha de 25 partidos sin perder en esta competencia.

You May Also Like