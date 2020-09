Familiares de víctimas de Once advirtieron que la responsabilidad del motorman “ya fue juzgada”

“El juicio Once 1 tiene sentencia firme de la Cámara Federal de Casación Penal, ya no hay hechos que esclarecer y las responsabilidades están claras”, reseñaron, y recordaron que “funcionarios y empresarios corruptos generaron el abandono en la línea Sarmiento que tuvo el 22 de febrero de 2012 su expresión más cruel y desalmada”.

