Fuerte descargo de Estanislao Fernández tras un escándalo en la playa

Convertido en una de las personalidades más famosas de la comunidad LGBTQI+, Estanislao Fernández recogió el guante luego de la viralización de un impactante video en el que un grupo de manifestantes en Mar del Plata, ciudad en la que él vacacionó durante la última semana, fue víctima de un ataque homofóbico por parte de un sujeto en la playa, pero también apuntó duramente contra quienes lo apoyaron, asegurando que algunos comentarios que le llegaron son igual de discriminatorios que lo que quieren criticar.

“Me molestan los putos, son unos kirchneristas mierda”, les gritó un hombre a las personas que se juntaron en el balneario Ocean Club, sitio en el que fue discriminada una pareja gay días atrás prohibiéndoseles el ingreso, mientras que por los parlantes se solicitaba la ayuda de personal de seguridad y oficiales de policía. El hijo de Alberto Fernández compartió el agresivo momento en sus historias de Instagram, y escribió una frase categórica para repudiarlo: “Hartx de esta gente”.

Luego de que un detractor le dijese que el verdadero discriminado fue el sujeto que increpó a los manifestantes a los gritos, Dyhzy redobló la apuesta con otra oración contundente. “Métanse estos mensajes en el orto, la homofobia no se tolera”, expresó.

Sin embargo, las criticas también apuntaron hacia sus propios seguidores, ya que les dedicó un extenso descargo para intentar de ponerle un freno a una actitud que él repudia fervientemente. “Chicxs, porfa no me respondan la historia del homofóbico diciéndome que ‘es un puto reprimido’ o que ‘tiene la cola llena de dudas’. No se metan con la sexualidad de la gente, el problema no es si sale o no del clóset. A mí no me interesa su intimidad o lo que le guste. El problema es que esa reacción es violenta y la violencia contra lxs LGBTTTIQQA+ es lo que ha causado todas las muertes de hermanxs. Ellxs se meten con nuestras sexualidades y/o géneros porque son violentxs. No seamos igual de violentxs”, pidió el artista drag.

El youtuber además sostuvo que si una persona no “sale del clóset”, es un problema absolutamente propio de esa persona, y que “sacarlo a la fuerza” es otro tipo de violencia. “Eso no justifica ningún tipo de violencia hacia nadie de la comunidad. Al mismo tiempo recuerden siempre que la lucha es para que les que ya salimos del clóset podamos vivir en paz y que de esa forma más gente deje de tener miedo de salir”, añadió el hijo del jefe de Estado.

Tras su fuerte mensaje hacia sus seguidores, Dyhzy volvió a apuntar contra sus detractores y en esta oportunidad se metió con un tema sensible: las creencias religiosas. Como una mujer le indicó que “Dios creó al hombre para que sea hombre y a la mujer para que sea mujer” y que “toda la asquerosidad que se ve ahora la provoca gente como él”, el instagramer respondió sin rodeos.

“Lo 100to, belleza. No creo en Dios así que tu respuesta no es válida y es violenta as fuck. Ninguna institución, religión o creencia es excusa para justificar la violencia. No me importan tus creencias porque a vos no te importa mi existencia”, concluyó el cosplayer. (Exitoína)

