La confesión del “Pulpo” González: “Pensé en el retiro”

Diego González fue uno de los aciertos de Miguel Ángel Russo en la victoria 2-0 ante Racing, que le permitió a Boca alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores de América. El “Pulpo” se metió en el equipo titular y sorprendió a todos con su rendimiento, ya que no traía un gran ritmo futbolístico. La causante de esto fue la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió el futbolista en 2019, cuando jugaba en la “Academia”, la cual lo llevó a meditar la posibilidad de colgar los botines.

“Se barajó la idea del retiro, no tenía el alta por la lesión, hubo un mal manejo que yo no merecía, siempre traté de estar a disposición de Racing. Acá me miman mucho, estoy muy contento y voy a dejar todo por estos colores”, reveló González tras la victoria ante su ex equipo.

Y, en la misma línea, agregó: “Me voy a brindar al 100% a Boca, a su gente, a mis compañeros, a Miguel y su cuerpo técnico, y la directiva que me llamó para cumplir este sueño. Estoy muy feliz en este lugar”.

Por otra parte, el “Pulpo” habló de Carlos Tevez y dejó en claro la importancia que tiene para el grupo: “Carlitos es quien nos guía. Es un orgullo compartir vestuario con él, verlo entrenar, que esté feliz”, expresó.

Pese al gran partido que jugó, el mediocampista no pudo terminar el partido en cancha. Y es que, a los 5 minutos del complemento, sintió una molestia muscular y tuvo que ser reemplazado por Nicolás Capaldo.

“Tengo una molestia en el cuádriceps. Vamos a ver cómo evoluciona, esperemos que no sea nada”, dijo González, quien además se refirió a sus gestos al llegar al banco de suplentes y contó: “No estaba llorando, salí con bronca. El equipo estaba bien, me sentía cómodo jugando. En esta instancia no se puede arriesgar por el equipo, hay que darle espacio a un compañero que lo pueda hacer mejor”.

Comentarios

comentarios