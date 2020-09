La ONU pidió que los museos sean “descolonizados” y fortalece un reclamo tehuelche

“Todo marco para la repatriación internacional de objetos de culto, restos humanos y patrimonio cultural inmaterial debería basarse firmemente en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, promoviendo en particular los derechos a la igualdad, la no discriminación, la libre determinación, la participación y la consulta”, detalló.

You May Also Like