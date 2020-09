Las provincias “no necesitan autorización” de Nación para implementar las pistolas Taser

“Se plantea una discusión pero las pistolas no están. Con 90 Taser no se podría haber hecho mucho”, remarcó.

Lo curioso es que tanto el gobierno de la Ciudad como el de la Provincia admiten que no necesitan autorización del Gobierno nacional para que sus fuerzas locales las usen. La pregunta que surge es: ¿Por qué no se implementa?

You May Also Like