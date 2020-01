Le amputaron las extremidades tras sufrir un shock tóxico causado por una copa menstrual

La historia de Sandrine Graneau ha conmovido al mundo. Se trata de una enfermera francesa, de 36 años, quien demandó a una compañía de copas menstruales por ser la causante de un shock tóxico que la llevó a perder sus extremidades. Era la primera vez que la mujer utilizaba ese novedoso recipiente que se coloca dentro de la vagina durante el período. Sin embargo, su experiencia terminó siendo trágica.

Por esta razón, la chica ha decidido dar a conocer lo sucedido para llevar conciencia a otras jóvenes que quieran utilizar la copa menstrual.

“Cuando escucho que la infección está relacionada con un mal uso de copas y tampones por parte de las mujeres me desanima ya que la información que se nos brinda no es clara. Según el fabricante, está escrito en las instrucciones que las copas se pueden llevar puestas 4, 6, 8 o 12 horas ¿Por qué no se indica un tiempo de uso claro y ordenado?”, expresó la mujer.

Sandrine, que creó una asociación llamada Dans mes baskets, perdió los pies y 18 falanges de las manos, en cuestión de días. Tal como contó en una entrevista con el periódico Le Parisien, la joven se colocó la copa menstrual en el mes de abril pasado. “No recuerdo cuánto tiempo la tuve puesta, pero a la noche me levanté porque comencé a sentir dolores muy fuertes y tuve que acudir a urgencias médicas”, relató.

En un primer momento, los médicos pensaron que sufría de cálculos renales, pero cuando su rostro comenzó a ponerse de color rosado, se le diagnosticó un “shock tóxico”. De esta manera, un grupo de bacterias se habían esparcido por todo su cuerpo causándole un daño irreparable.

El caso de Sandrine se suma al de la joven que hace algunos días falleció también por un shock tóxico tras utilizar un tampón.

Comentarios

comentarios