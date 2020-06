Llega el modo oscuro a Facebook: qué ventajas trae para celulares

Respecto a si esta función resulta beneficiosa para la vista, varios estudios destacaron que el contraste entre objetos y el fondo, como tener un fondo claro y un objeto o foco de atención oscuro, mejora la legibilidad. No obstante, esto pareciera no siempre funcionar de la misma forma para todos los usuarios.

Trae como uno de sus mayores beneficios ahorrar en el consumo de batería. Este ahorro es significativo solo en el caso de las pantalla OLED, ya que los display de este tipo son capaces de iluminar cada píxel de manera independiente. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los LCD. En ese caso, aunque la mitad de la pantalla se muestre en negro, esos píxeles también están iluminados y por lo tanto no se ahorra tanta batería.

