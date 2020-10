Los descubridores del virus de hepatitis C obtuvieron el Premio Nobel de Medicina

Por otro lado, es preciso recordar que tanto Donald Trump como Vladimir Putin están nominados al Premio Nobel dela Paz. El mandatario estadounidense fue seleccionado por el noruego Christian Tybring-Gjedde, miembro del Parlamento de su país, quien lo nominó por sus esfuerzos para resolver conflictos prolongados en todo el mundo. Y el líder ruso fue elegido luego de su iniciativa por el acuerdo en el conflicto en el Medio Oriente y Siria en 2014. Dmitri Peskov, vocero del Kremlin, explicó: “Existe un procedimiento específico para evaluar a los nominados. Si se toma la decisión, está bien. Si no es aceptado, no pasa nada”.

