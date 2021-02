Los “dos refuerzos” que podría recuperar Russo esta semana

Rojo , que sufrió una lesión muscular en su primer entrenamiento con Boca, cumplió ya 20 días de recuperación y todo indica que antes del fin de semana estará entrenándose a la par de sus compañeros, apuntándole -quizás- al encuentro de Copa Argentina del próximo miércoles 3 de marzo como posible fecha de su debut con la camiseta xeneize. De todas maneras, la idea de cuerpo técnico es llevarlo de a poco al zaguero, teniendo en cuenta que en los últimos años tuvo largos períodos de inactividad y no quieren exigirlo antes de que esté al tope de sus capacidades físicas para que no sufra lesiones.

