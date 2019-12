Martín Guzmán: “Hemos tomado medidas para que el déficit no aumente”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que el Gobierno buscará que no se profundice el déficit fiscal el año entrante y que las medidas están orientadas a proteger a los sectores más vulnerables mientras se estabiliza la economía.

“Hemos tomado medidas para que no aumente el déficit fiscal”, dijo Guzmán este viernes por la tarde, al encabezar un brindis de fin de año con periodistas en el Palacio de Hacienda.

Entre copas de sidra y gaseosa -Guzmán no quiso probar la bebida con alcohol- el ministro pasó revista por las últimas decisiones en materia económica: desde el paquete de Emergencia que garantizó al Ejecutivo una mayor recaudación por suba de retenciones, el impuesto al dólar, Bienes Personales y otros tributos y un manejo del gasto al suspender la movilidad de jubilaciones y asignaciones, hasta la transferencia de recursos desde el Banco Central al Tesoro para cerrar la brecha fiscal de este año.

La emisión monetaria del Banco Central es, justamente, el mayor temor de economistas, ya que podría desencadenar una mayor inflación. En los últimos días de gestión de Mauricio Macri, el Central giró al Tesoro 190.000 millones de pesos de adelantos transitorios para cubrir gastos en moneda local. Y la semana pasada, ya bajo gestión de Miguel Ángel Pesce, habría emitido otros $100.000 millones. Pero Guzmán se mostró cauto.

“No se puede pasar a los niveles de superávit primario de la magnitud necesaria para que la Argentina entre en un sendero sostenible de un momento a otro”, dijo. “El Gobierno anterior no logró estabilizar la economía, las cuentan no han estado equilibradas, lo que pasa en estos días tiene que ver con que no se puede resolver esto de un momento a otro”, insistió. “Lo que se hizo es que porque no hay financiamiento”, agregó.

