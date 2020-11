Ministro Rossi criticó a la oposición que “gobernó hasta hace diez meses y no resolvió los problemas”

Según Rossi a ese sector de la oposición “no hay que darle la autoridad política que se autoadjudica”, porque “tuvo la posibilidad de resolver todos los problemas de la Argentina y no lo hizo”, y pidió que tenga “mayor moderación y no que haga ocho o nueve marchas”, en referencia a las protestas callejeras realizadas durante este año.

En una charla virtual que ofreció en la Escuela de Dirigentes para la Unidad Argentina (Edua), Rossi dijo que “los argentinos entendieron que fracasaron durante su gestión”, en relación a los ahora opositores, porque “no supieron, no pudieron o no quisieron resolver los problemas”.

