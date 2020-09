Para Cafiero, el escrache a Lorenzetti fue “un apriete”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reiteró hoy que se trató “claramente de un apriete” el escrache que sufrió días atrás el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en su vivienda de Santa Fe.

“Son resabios que no tienen que ver con la democracia y con la convivencia democrática; claramente fue un apriete, un escrache en su domicilio”, reafirmó Cafiero en declaraciones formuladas este mediodía a la señal TN.

Consideró además que ese tipo de manifestaciones traspasan “límites” cuando se realizan frente a domicilios particulares.

Dijo además que en el escrache a Lorenzetti se buscó crear un “efecto”, que quedó plasmado en las consignas de algunos carteles que portaron los manifestantes que, “en algunos casos, planteaban la interrupción del regimen democrático“.

Cafiero cuestionó así la protesta que manifestantes opositores realizaron frente a la casa de Lorenzetti, en vísperas del tratamiento de la Corte Suprema, que esta tarde declaró admisible los pedidos de “per saltum” planteados por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, que buscan revertir por la vía judicial el rechazo del Senado, a instancias de una decisión del Consejo de la Magistratura, a sus traslados irregulares.

Por otro lado, en diálogo con TN y al ser consultado por el asesinato de un policía federal ayer en el barrio porteño de Palermo a manos de un agresor que luego falleció durante la madrugada, el jefe de Gabinete remarcó que “el debate es la violencia” y “la pérdida de una vida”.

“No está en estudio el tema de las Tasser; me parece que ese no es el debate; el debate es la violencia, la pérdida de una vida, las Tasser no son parte del debate”, advirtió.

