Su esposa dio a luz y él la dejó porque no se depilaba ni maquillaba como antes

“Mi hijo no duerme bien ya que está despierto cada dos horas y a veces se despierta toda la noche. Y yo soy quien hace los turnos de noche y toda la limpieza de la casa. Así que mientras mi hijo duerme todo el día, tengo que hacer la limpieza y entretener al perro por lo que no tengo tiempo de maquillarme ni nada más”, escribió.

La pareja llevaba dos años y medio juntos. No obstante de un día para el otro, el padre del recién nacido le dio fin a la relación con la excusa más superficial. El hombre le aseguró a su esposa que no la amaba más, y cuando ella le pidió un motivo él respondió que había cambiado desde la llegada de su hijo y que no se arreglaba como antes.

A pesar del dolor que implica, todas las madres recuerdan su parto como uno de los mejores momentos de su vida. Sin embargo, muchas no dicen lo mismo sobre la etapa postparto. El nuevo integrante de la casa llega con una nueva rutina y esto implica un rotundo cambio. Pocas horas de sueño y poco tiempo para uno mismo. De esta manera, todo comienza a girar en torno al bebé. Un caso en el Reino Unido causó polémica. Un hombre dejó a su esposa ya que tras dar a luz, ella no se depilaba ni maquillaba como antes.

