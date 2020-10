Una campaña solidaria busca ayudar a Martín Carrizo

View this post on Instagram

Hace cinco meses nació un proyecto impulsado por ML textil y mi hijo Benja para fabricar unas remeras de colección. Esto nació de la necesidad de continuar con mi tratamiento acá, en Miami. El entusiasmo que me generó este proyecto, hizo que de inmediato visualizara, cómo serían estas remeras. Y quise reflejar momentos míos en la música. ANIMAL, Gustavo Cerati y el Indio Solari!!! La familia de Gustavo, el Indio, Andres Gimenez y Marcelo Corvalan me cedieron los derechos de imagen para esta campaña que se llamará:“Volverá Martín”. Para definir los diseños, la consigna fue: diseñar una imagen que representara la tapa del disco Bocanada, una imagen de cada disco del Indio, del que yo haya participado, y también representar en un estampado el histórico disco de ANIMAL. El Nuevo Camino del Hombre. Es un proceso creativo hermoso, que estoy disfrutando mucho. Tanto la familia de Gustavo, como el Indio, tienen que aprobar los diseños. Entonces, de cierta manera, también estoy disfrutando ese feedback con ellos. Detrás de todo esto, está el equipazo que armó ML textil!!! Con el cual me siento muy cómodo y constantemente inspirado. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a las miles de almas generosas, que en su momento aportaron su granito de arena, e hicieron posible, lo imposible. Que pueda acceder a este maravilloso tratamiento. Y que aún pueda permanecer en Miami!!! Hace cinco semanas tuvimos que frenar el tratamiento, porque ya no me quedaba más dinero para continuar Otra vez voy a hacer un pedido de ayuda, pero esta vez con este maravilloso intercambio. Quien colabore conmigo se llevará una remera, que va a ser de colección y que estamos fabricando con tanta pasión!!! Besos y abrazos para esta infinita familia rockera, que son todxs ustedes, que permanentemente me hacen llegar mensajes, dejando claro que están pendientes, y llenxs de buenos deseos, para que pronto vuelva a subirme a un escenario. Me llenan de fuerza y ganas de salir adelante. Martín Carrizo