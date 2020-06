Una familia realizó un sorprendente (y peligroso) descubrimiento debajo de su cama elástica

En South Yorks, Inglaterra, un enjambre de abejas se mudó al jardín de una familia mientras buscan un lugar donde asentar su nueva colmena. Se estima que son unos 25 mil insectos y se metieron debajo de la cama elástica de la hija que estaba en medio de su patio trasero.

Matthew Grice, de 50 años, es un hombre que tiene fobia a las abejas. Él fue el que sintió un sonido afuera de la casa antes que el resto de su familia.

Al asustarse con la idea de que fueran esos bichos, se asomó y vio “una nube negra volando sobre su casa y gradualmente invadiendo la cama elástica que tenían afuera”.

Su esposa, Sara, su hija, Hollie, y sus dos perros, se quedaron dentro del hogar durante 24 horas hasta que lograron dar con un lugar especializado en este tipo de problemas.

“El sonido fue creciendo hasta que lo escuchamos todos. Yo volví de trabajar y no las había notado, pero cuando entre lo vi a Matthew petrificado y no entendía cómo lo había pasado por alto”, relató Sara a The Mirror. “Algunas estaban volando pero estaban casi todas en la cama elástica. No podía creer el tamaño. Debería haber habido una reina porque eran demasiadas”, continuó.

“A mi no me dan miedo porque se que no pican a menos que las molestes, no son como las avispas. Me fascinan y me acerqué a tomar algunas fotos que publiqué en Facebook. Pedí consejos sobre qué podría hacer y me dijeron que llame a la Bee Association. Ellos enviaron a alguien que se encargó de llevárselas. Dijeron que debe haber habido unas 25 mil. Quedaron algunas muertas pero las barrí para que no las coman los perros”, finalizó Sara.

