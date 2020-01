Verónica Ojeda se refirió a su relación con Diego Maradona

Verónica Ojeda se encuentra descansando unos días en Mar del Plata con su hijo Dieguito Fernando y con sus padres.

La ex de Diego Maradona estuvo el jueves presente en la reinauguración del Teatro Tronador, donde asistieron Susana Giménez y Mirtha Legrand, mientras que el viernes por la tarde fue con su hijo al Circo Rodas.

Ojeda se refirió a su relación con el padre de su hijo, también habló de su nuevo amor y de un proyecto laboral que la tiene muy entusiasmada.

“Todos los años me invitan del Circo Rodas y se la pasa genial. Tanto Dieguito como yo lo disfrutamos mucho, porque yo soy una niña también. Venir al circo me genera recordar toda mi infancia porque antes cuando era chica únicamente había circos, no estaba todo esto de la tecnología de ahora. Está bueno que venga Dieguito y que disfrute todo esto como lo disfruta su mamá”, comenzó diciendo Vero.

Y luego reveló que recibió una propuesta para hacer radio: “Estamos viendo de hacer algo en radio con CNN, estamos charlando con Marcelo González. Por el momento no se puede saber nada. Me encantaría que se concrete, me gustó la idea”.

“Acá en Mardel me quedo por unos días, estoy con mi familia y estuvo mi novio. Con él fuimos a la reinauguración del teatro Tronador, pero él ya se regresó a Buenos Aires porque tenía que trabajar y yo me quedé a veranear unos días con mi familia”, añadió.

Sobre su estado sentimental, indicó: “Estoy muy bien en el amor, excelente. Estoy pasando por un momento muy lindo de mi vida. Estoy enamorada, muy bien y tranquila. Estoy disfrutando todo lo que me pasa“.

Al ser consultada sobre si Diego Maradona se contactó con ella para que vea a su hijo, señaló: “Con Diego no tenemos relación, ni buena ni mala, no hay relación directamente. Solo hablan los abogados por el asunto económico, nada más. Nada más que eso”. Y cerró de manera tajante: “No depende de mí si vuelve haber relación con Diego y para que vea a su hijo”. (Primicias ya)

