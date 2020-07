WhatsApp: cómo encontrar un contacto recién añadido

–Actualiza la agenda: En última instancia, si el contacto no aparece, es momento de actualizar la libreta del servicio de mensajería. Para ello, la app cuenta con una función nativa ubicada en Ajustes y allí verás la opción «Actualizar». Esto renueva la lista de contactos lo que pude hacer aparecer a ese que se ha desaparecido. Si aún así no aparece, ni en la agenda ni en el buscador, pídele al usuario que te envíe un mensaje por WhatsApp. Al recibir ese mensaje se podrá rechazar o agregar el contacto a tu agenda de contactos.

Distintas personas suelen quejarse cuando suman un contacto a su agenda pero este no aparece en la lista y no pueden ponerse en comunicación con esa persona que acaban de agregar.

You May Also Like