WhatsApp: cómo ver estados sin que nadie lo note

Una vez desactivada esta opción, no se mostrará a la otra persona que su estado fue visto y, del mismo modo, en tu tampoco podrás saber quién ve los tuyos. Es una situación similar con el tilde azul o la última vez de conexión de los usuarios. No obstante, tiene un punto débil esta opción ya que, cuando se reactive, a esa persona le llegarán las notificaciones atrasadas.

You May Also Like