Ángel de Brito fulminó al aire a Susana Roccasalvo

Ángel de Brito anunció hoy en su penúltimo día en “Los Ángeles de la Mañana” que su batalla legal con Susana Roccasalvo ha llegado a su final, además aprovechó para devolverle esas fuerte palabras que enunció en su contra cuando intentó desmentirlo hace un mes.

Antes de que el periodista leyera en vivo el fallo del que salió victorioso, recordó la fuerte manera en la que Susana lo desmintió semanas atrás, cuando De Brito había anunciado que había ganado el juicio: “Yo estaba manejando y una amiga me llama y me avisa que perdí el juicio con (Ángel) de Brito. A lo que yo le respondí ¡Pero si todavía no empezó! Así que llamé a mi abogado, y no existe ¡Nadie ganó ni perdió! Porque todavía estamos esperando, con todo esto de la pandemia, la primera audiencia oral y pública…”.

Hoy Ángel de Brito fue letal con la presentadora de televisión al enunciar: “No había mentido, Susana Roccasalvo no había entendido el fallo que le había llegado la vez anterior y su abogado no sé cómo se lo explicó tampoco, porque estaba bastante claro”.

Papel en mano, el periodista leyó: “Ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°12 de Capital Federal le informó a Susana Roccasalvo y su abogado, que se reía, lo siguiente: ‘Con fecha 16 de noviembre de 2021 la parte querellante, es decir ella, interpuso recurso de reposición y apelación a lo que se había planteado. Se mantendrá el mismo criterio aplicado el 10 de noviembre de 2021 porque nada lleva a pensar que se pueda resolver de manera diferente’”.

Asimismo, el periodista le hizo una irónica recomendación a Roccasalvo: “Mis abogados estaban contentos con el resultado anterior… y todo lo que dijiste era mentira, lo que dijiste en tu programa. Cambiá de abogado o aprendé a leer los fallos, me parece que ya a esta altura de la vida tendrías que aprender… Así que bueno, caso cerrado, borrón y cuenta nueva, le mando un beso a Susana Roccasalvo“.

Por qué Susana Roccasalvo llevó a Ángel de Brito a la Justicia

En enero de este año, el presentador de televisión expresó en su programa: “Si vos me preguntás, ‘¿con cuál te quedás entre Susana Roccasalvo y Viviana Canosa?’, yo, toda la vida, me quedo con Canosa, porque Roccasalvo es una porquería“, lo cual no le vino en gracia a su colega, quien no tardó en demandarlo por calumnias e injurias.

En su momento, Roccasalvo comentó la razón por la que decidió llevar este problema a la Justicia: “Llamé a mi abogado, porque este año no tengo ganas de que se hable mal de mí por no haber hecho absolutamente nada… Si yo hago un compilado de las agresiones de Ángel de Brito tendría que comenzar en 2013, en “Intratables”. Ahí mismo, me largó al aire que yo era una vieja. Yo me fui ese día a los insulto“.

Ángel de Brito no se quedó atrás y repuntó sobre los dichos de Susana Roccasalvo: “Hice un chiste, Roccasalvo. ¡Un Chiste! Un poquito de humor. Estábamos hablando de (Jorge) Rial y (Luis) Ventura, y le pregunté a todas a quién elegían. Y después puse otro ejemplo, Canosa y Roccasalvo. Y dije que era un porquería en lo profesional, no en lo personal… hay un montón de archivo para recordarle a Susana y lo tengo… Fue un chiste Susana, no te ofendas tanto. No fue contra la persona, sino contra lo que hace en televisión, que me parece muy mediocre“. (Exitoina)

Comentarios

comentarios