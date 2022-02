“Aunque fueron amistosos, contra Brown de Madryn y Santamarina no se notó la diferencia de categoría”

Luego de disputar el tercer amistoso de la pretemporada, sumando igual cantidad de éxitos en cada prueba del equipo titular, el atacante Alejo Blanco, una de las caras nuevas de este Olimpo 2022, analizó en Golazo HD lo que dejó el último test ante Santamarina y de qué manera el grupo se va consolidando para llegar a punto al arranque oficial de la temporada.

“Es una pretemporada movida, lo cual nos permite conocernos y empezar a funcionar en la medida de lo que nos pide el técnico. Veo bien al grupo y, si bien no es lo primordial, suma ganar esta clase de amistosos. Estamos trabajando bien y en los amistosos estamos trasladando ese trabajo”, comentó Blanco, quien llega desde Brown de Puerto Madryn.

“Desde el primer entrenamiento el objetivo mío y de todos los que llegamos al club es el ascenso. No sé si decir una obsesión, pero es lo que el club te exige. Olimpo merece estar más arriba y vamos a hacer todo lo posible para que eso no sea una carga y podamos hacerlo de la mejor manera”, aseguró.

Sobre su puesto en la cancha y su rol en el último partido en Tandil, Alejo analizó: “jugué de punta con Guille, yo más por izquierda y Brian tirado a la derecha. Me defino como un mediapunta que se puede mover por todo el frente de ataque. Ahí es donde más cómodo me siento”.

“Que Carlos (Mayor) me llame y me diga que quería contar conmigo despertó un interés importante. Este es un equipo con historia. No se notó la diferencia de categoría en los amistosos que jugamos contra equipos de categorías superiores. Este plantel de Olimpo pienso que no tiene diferencias con rivales de la B Nacional”, destacó Blanco.

Previo a su último paso por Puerto Madryn, Alejo hizo su etapa de escuelita en Boca y luego pasó a Vélez, donde estuvo hasta la 5º división siendo compañero de Nicolás Domínguez, hoy en la Selección Argentina, en la ’98 velezana. También jugó en Plaza Colonia y dos años en Lanús. Y en Bahía, se reencontró con un viejo conocido de los tiempos fortineros, como Nico Capraro…

