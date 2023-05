Baby Etchecopar disparó contra Jonatan Viale por su enfrentamiento con Eduardo Feinmann

En las últimas horas circuló la versión de una fuerte interna entre Jonatan Viale y Eduardo Feinmann debido a que el martes no realizaron el tradicional pase que los tiene como protagonistas en el canal LN+. Baby Etchecopar opinó respecto al tema y fue categórico a la hora de hablar sobre Jonatan y defender a Eduardo.

Baby fue abordado por el cronista de ‘A La Tarde’ (América TV) y muy tajante, dio su opinión respecto al supuesto conflicto que envuelve a los conductores de LN+.

Qué dijo Baby Etchecopar sobre Jonatan Viale y Eduardo Feinmann

“Eduardo es mi hermano y doy la vida por él, a Jony lo adoro, es un pibe que lo quiero mucho… Creo que es una guerra de egos de dos figurones. Creo que a veces nos pasa que nos salimos del eje”, comenzó expresando Baby.

Entonces, el notero le mencionó: “Acá el conflicto se inicia a través de un pedido de Feinmann a la productora de Viale, de que no le robe más los invitados. ¿Pasa eso que decís ‘tengo un programa armado y me roban los invitados’?”.

Cabe mencionar que Baby es compañero en radio Rivadavia de Jonatan Viale, de hecho tienen un pase juntos. El joven periodista finaliza su programa ‘Pan y circo’ a las 12 del mediodía e intercambia unas palabras, símil a un pase, con Etchecopar, que comienza de 12 a 14hs. Pese a eso, Baby fue sincero y no le tembló el pulso a la hora de describir y opinar respecto a ciertas actitudes de Jonatan.

“Viale es bravo, eso te lo tengo que decir, porque a veces acá en la radio yo digo ‘sacame a tal’, ‘no Jony ya lo pidió hace dos días, lo tiene anotado’… Te pisa los invitados. Yo lo puteo, no es gracioso. Pero eso sí es verdad, no lo puedo defender… La verdad es que es como el aire, el invitado es de todo el mundo…es egoísta”, cerró.

El martes 2 de mayo, los conductores no realizaron su clásico pase en LN+ entre sus programas, El Noticiero de LN+ y +Realidad, y reavivaron los rumores de mala onda.

Laura Ubfal reveló en Intrusos (América) los presuntos motivos que desataron la guerra entre Feinmann y Viale y contó: “Larisa, productora de Jonatan Viale, terminó llorando. ¿Por qué? Por Santiago Peña, el presidente electo de Paraguay, y según Feinmann, Jonatan se lo escondió. Hay una guerra de egos. Se pelearon por un invitado, por una nota. Feinmann sostenía que su productora había cerrado antes esa nota”.

“Pero lo grave es que Feinmann habló del papá de Jonatan, Mauro. En medio de su ira y su enojo, se la agarra contra Larisa diciéndole ‘es un mal compañero Jonatan, y un escondedor de invitados como…’ y ahí habla de Mauro. Hablaron por WhatsApp y no va a haber más pase”, agregó.

Cabe mencionar que estos rumores de enemistad no son nuevos. En agosto del año pasado, Feinmann y Viale tuvieron un tenso pase que alimentó el escándalo, ya que Eduardo le reprochó a Jonatan que se estaba extendiendo bastante con la hora.

Qué dijo Eduardo Feinmann sobre Jonatan Viale

Desde Intrusos fueron en busca de la palabra de Eduardo Feinmann y este, en medio de ironías, trató de bajarle el tono al escándalo. “¿Cómo estuvo la nota con Santiago Peña? ¿Desató una polémica en el pase con Jonatan Viale?”, le preguntó Alfonso Oliva, cronista del programa.

“No, de ninguna manera. ¿Sabés lo que pasa? Yo me levanto a las cuatro de la mañana y ya estaba terminando muy tarde el pase, una hora de sueño para mí es fundamental”, explicó. Y siguió: “Jony no me necesita a mí para el pase, tiene un programa espectacular. Yo le propuse que se corte, no puedo más, quedarme media hora más implicaba llegar una hora más tarde a mi casa, no puedo”.

Irónico, disparó: “Jony Viale, hoy es el mejor periodista que tiene este país, no me necesita a mí para hacer un pase”.

Qué dijo Jonatan Viale sobre Eduardo Feinmann

Luego, desde A la Tarde (América) obtuvieron el testimonio de Jonatan Viale, quien fue contundente con sus declaraciones. “¿Por qué le pisas los invitados a Feinmann?”, le preguntó Matías Vázquez, cronista del ciclo. “Yo lo único que hago todos los días es trabajar, trabajar y trabajar. A Eduardo lo quiero y lo respeto. Mi viejo me enseñó a trabajar humildemente y admirar a mis maestros, uno de ellos es Eduardo. Solo me interesa que el programa mida bien para que la gente lo vea”, expresó el conductor.

“Feinmann fue a buscar una productora tuya para quejarse que le bloqueaba los invitados”, insistió el notero. “Puterío no. Yo no hago puterío, no me gusta. No me peleo con nadie y no van a encontrar en mí faltarle el respeto a nadie. No estoy peleado con nadie”, respondió Viale. Y cuando el cronista le preguntó por el supuesto episodio donde Feinmann nombró a Mauro Viale, Jonatan disparó: “A mi papá no lo toquen”. (Exitoina)

