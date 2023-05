Nito Mestre, polémico contra la serie de Fito Páez

La serie sobre la vida de Fito Páez trajo muchas polémicas entre los artistas que aparecen en esta historia. Primero, pasó con Fabiana Cantilo, quien se descargó contra los guionistas y más tarde se retractó. Ahora, salió Nito Mestre, fundador junto con Charly García de la banda “Sui Generis”, apuntando contra el rosarino por contar la historia de una manera diferente.

El Periodista Juan Etchegoyen para su ciclo “Mitre Live”, dejó a entrever que Nito tenía una peculiar disconformidad con la serie de Fito, “El Amor después del amor”: “Hablé hoy con Nito Mestre y permítanme decir que por lo menos fue picante al hablar de la serie de su colega”.

Tras este dicho, sacó al aire al ex “Sui Generis” para que comente su postura sobre la biografía de su colega: “A mí me gustó (la serie) pero no hago más que una opinión, me gustaron los personajes. Estuvo muy bien filmada y el guion. Todo dentro de todas las cosas que pueden ser levemente distintas”.

Para concluir, advirtió que la serie está buena, pero es desde la visión ofrecida por Páez: “Es una historia de Fito contada por Fito y me parece fenómeno. Lo deja muy bien parado a él y es súper interesante todo eso. No puedo opinar por los demás personajes porque no me compete”.

Los dos artistas se conocen desde hace varios años, en el ´95 compartieron escenario durante la gira de Fito “Circo Beat” cantando: “Cuando comenzamos a nacer”, escrito por Charly García. Sin embargo, las diferencias sobre la trama de la serie del rosarino causaron malestar en Nito Mestre. (Diario Show /La Nación)

