Bomba en el tenis: la histórica Serena Williams anunció su retiro

La histórica tenista estadounidense Serena Williams anunció el final de su carrera al culminar el US Open, que iniciará el 22 de agosto próximo, con una emotiva y extensa carta en la que afirmó que la decisión “es lo más difícil que podría imaginar”.

En el escrito, Serena repasó su carrera en la que logró 23 títulos de Grand Slam, se refirió a su hermana Venus y a las presiones de sus padres, mientras que remarcó su deseo de agrandar la familia, a poco de cumplir 41 años, a partir de la influencia de su hija Olympia.

“Créeme, nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia. No creo que sea justo. Si yo fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría jugando y ganando mientras mi esposa hace el trabajo físico de expandir nuestra familia”, señaló Williams tras relatar que su hija tiene el deseo de tener un hermano.

Y agregó: “Quizás la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución. Estoy aquí para decirles que me estoy alejando del tenis hacia otras cosas que son importantes para mí. Hace unos años comencé discretamente Serena Ventures, una firma de capital de riesgo. Poco después de eso, formé una familia. Quiero hacer crecer esa familia”.

“He sido reacia a admitir ante mí mismo o ante cualquier otra persona que tengo que dejar de jugar al tenis. Alexis, mi esposo y yo casi no hemos hablado de eso; es como un tema tabú. Ni siquiera puedo tener esta conversación con mi mamá y mi papá. Es como si no fuera real hasta que lo dices en voz alta. Surge, se me hace un nudo incómodo en la garganta y empiezo a llorar. ¡La única persona con la que realmente he ido allí es mi terapeuta!”, continuó la excelsa deportista.

En esa línea, explicó: “No hay felicidad en este tema para mí. Sé que no es lo habitual de decir, pero siento mucho dolor. Es lo más difícil que jamás podría imaginar. Lo odio. Odio tener que estar en esta encrucijada. Sigo diciéndome a mí misma, desearía que pudiera ser fácil para mí, pero no lo es. Estoy desgarrada: no quiero que termine, pero al mismo tiempo estoy lista para lo que sigue”.

Tras rememorar sus comienzos, reveló: “En el último año, Alexis y yo hemos estado tratando de tener otro hijo, y recientemente obtuvimos información de mi médico que me tranquilizó y me hizo sentir que cuando estemos listos, podemos agregar a nuestra familia. Definitivamente no quiero volver a quedar embarazada como atleta. Necesito estar dos pies dentro o dos pies afuera”.

“Soy terrible para las despedidas, lo peor del mundo. Pero sepan que les estoy más agradecida de lo que puedo expresar con palabras. Me he llevado tantas victorias y tantos trofeos. Voy a extrañar esa versión de mí, esa chica que jugaba al tenis. Y te voy a extrañar”, cerró Serena Williams.

.

Todos sus títulos de Grand Slam:

.

Abierto de Australia: 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017

.

Roland Garros: 2002, 2013, 2015

.

Wimbledon: 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016

.

Abierto de los Estados Unidos: 1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014.

Fuente: NA.

Comentarios

comentarios