Carrió aseguró que Lorenzetti es socio de CFK y “está golpeando a la propia Corte”

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, volvió a disparar munición gruesa contra el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a quien acusó sin filtro de estar “golpeando a la propia Corte”. Además dijo que el magistrado buscó operar al ex presidente Mauricio Macri; al gobernador jujeño, Gerardo Morales; y al ex ministro de Justicia Germán Garavano, para que respalden el proyecto de ley kirchnerista sobre el Consejo de la Magistratura.

“Lorenzetti se ha reunido con un operador, al que yo le he pedido juicio político, un hombre que nunca mereció ser ministro de Justicia, que es Germán Garavano. Le dijo que transmita, supongo que a Macri, que los jueces de la Corte en realidad no querían integrar el Consejo de la Magistratura. Cosa que, verifiqué con las fuentes, es absolutamente mentira”, sostuvo la ex diputada nacional.

“Ahí no para: habla con Gerardo Morales, que rechaza absolutamente lo que le dice Lorenzetti; y habla también con Macri, que no sé su respuesta, pero en la mesa de Juntos por el Cambio no puede salir como quiere Cristina”, continuó Lilita.

En declaraciones radiales, la referente opositora aseguró que el objetivo del ex titular del máximo tribunal es “sumar a sectores de la oposición para que haya una ley del Consejo sin el presidente de la Corte, en línea con (la vicepresidenta, Cristina” Kirchner. Además, acusó al oriundo del distrito santafesino de Rafaela de estar “en contacto directo con los que marchan contra la Corte”.

Por todo ello, Carrió subrayó que “hay un juez de la Corte que está golpeando a la propia Corte” y aseguró que Lorenzetti es “un socio” de la titular del Senado dentro del máximo tribunal, así como también lo acusó de realizar “actos fraudulentos” sobre los otros tres jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

“El lunes vamos a ampliar el juicio político a Lorenzetti, que lo tenemos hace años, porque está tratando de usar a la oposición, está funcionando como un operador judicial para colaborar con el proyecto de ley de Cristina”, anticipó.

Por otra parte, al referirse a la interna del Frente de Todos, la ideóloga de Cambiemos indicó que Cristina Kirchner “está en alzamiento constitucional contra el Presidente” Alberto Fernández porque “permanentemente embiste” contra el Gobierno.

“Alberto Fernández debe ser uno de los peores presidentes de la historia, pero es el Presidente”, remarcó, tras considerar que “hay una presión que tiene visos de golpe de Estado”. (NA)

