A dos años de la desaparición de Gabriel García Gurrea, su madre dijo que “lo que pasó saldrá a la luz”

Cristina Gurrea, la madre de Gabriel García, el hombre que está desaparecido desde el 19 de mayo de 2021, señaló que hoy “es un día más y, a la vez, es un día especial” porque “llevamos dos años sin saber nada de él”.

“El último recuerdo que tengo de Gabriel es del 18 de mayo cuando vino a casa junto a su expareja Pamela Antúnez, tomó mate y no noté nada raro, estaban bien como siempre que venían a casa”, explicó.

En diálogo con DE LA BAHÍA, Cristina narró que hizo la denuncia de la desaparición del joven porque “no era normal que no venga a mi casa”.

“Me empecé a preocupar el día en que hice la denuncia porque era raro que no viniera a mi casa”, explicó.

Más tarde, especificó que “(ese día) me comuniqué con esta señora (por Antúnez) y me dijo que Gabriel se había ido, después no me atendió el teléfono ni en su casa” y subrayó que “ella tiene algo que ver con la desaparición”.

“Se me ocurren muchas cosas (que motivaron su desaparición), como que vio o se enteró de algo”, amplió.

Luego de señalar que tiene “mucha comunicación” con el fiscal Viego, expresó que “lo que pasó (con Gabriel) saldrá a la luz, no sé si pronto, pero tengo plena confianza” en que se sabrá lo ocurrido y agregó que “faltaría que alguien diera algún detalle para que tenga un final”.

Comentarios

comentarios